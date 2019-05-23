Вадим Байбак: «Желаю каждому выпускнику найти место в жизни»

СЕГОДНЯ 10:15 2019-05-23T10:15:57+03:00

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В школах микрорайона Врангель, как и во всем Приморском крае, сегодня прозвенели последние звонки. В 2019 году здесь выпускаются 89 одиннадцатиклассников.

Традиционно на торжественной утренней линейке в средней школе №19 «Выбор» присутствовали представители АО «Восточный Порт».

Вадим Байбак, управляющий директор АО «Восточный Порт», Президент Фонда поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт», поблагодарил учителей и руководство школы за труд и заботу об учениках, а также поздравил выпускников:

- Кроме гуманитарных и точных наук в нашей жизни есть еще одна очень важная наука – наука счастливой жизни. Только ее не учат по учебникам. Во многом эта наука постигается через труд. Я очень желаю каждому из вас найти свое место в этом большом и очень интересном мире. Будьте настойчивы на пути, который выбрали, и обязательно верьте в свою мечту.

АО «Восточный Порт» уже много лет традиционно принимает активное участие в жизни школы №19. На комплексную поддержку учащихся направлена одна из 12 программ Фонда Поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт», которая называется "Образование".

Благодаря Фонду школьники имеют возможность выезжать на всероссийские и международные олимпиады и соревнования, ежегодно модернизируется инфраструктура учебного заведения. В 2019 году Фонд объявил о создании ученической стипендии имени Виктора Васяновича, первого начальника «Восточного Порта», за достижения в науке, спорте и искусстве. Планируется, что данная стипендия впервые будет назначена уже в следующем учебном году.

ИСТОЧНИК KP.RU