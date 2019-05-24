Штормовое предупреждение: по Приморью снова ударят ливни

СЕГОДНЯ 07:40 2019-05-24T07:40:09+03:00

Погода начнет ухудшаться уже в понедельник

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Примгидромет распространил штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Синоптики прогнозируют интенсивные дожди в Приморье во вторник, 28 мая.

После жарких выходных уже в первый рабочий день погода в Приморье начнет ухудшаться. К краю подойдут активные фронтальные разделы, увеличится облачность, после обеда местами начнется дождь, передает портал «Примпогода».

Днем в понедельник, 27 мая, воздух успеет прогреться в континентальных районах до +22…+29 °C, на побережье +13…+20 °C.

В дальнейшем погода в крае продолжит ухудшаться. Во вторник, 28 мая, фронтальные разделы будут смещаться над Приморьем и вызовут на большей территории интенсивные дожди. Температурный фон понизится.

Во Владивостоке в понедельник облачно, к вечеру может начаться дождь, который в дальнейшем усилится. Температурный фон понизится: минимальная температура воздуха в пределах +9…+13 °C, максимальная +14…+17 °C. Сильный ветер добавит ощущение дискомфорта. В середине недели погода начнёт улучшаться, дожди в основном прекратятся, местами сохранится вероятность небольшого дождя. Температурный фон повысится.

ИСТОЧНИК KP.RU