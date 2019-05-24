2019-05-24T08:14:35+03:00
Общество

ГИБДД Владивостока задействовала максимальное количество нарядов ради важной операции

Полсотни пассажирских автобусов Владивостока попали в ДТП с начала года, больше половины - по вине их водителей
Сергей БАЛАНОВ
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Общественный транспорт ВладивостокаОбщественный транспорт ВладивостокаФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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ГИБДД проводит во Владивостоке операцию «Автобус», цель которой - профилактика нарушений при перевозке пассажиров. Задействовано максимальное количество нарядов. Сначала года на территории дальневосточной столицы зарегистрировано 48 ДТП с участием пассажирских автобусов, больше половины – 27 – по вине водителей общественного транспорта.

Согласно статистике, чаще всего водители пассажирских автобусов допускают такие нарушения, как выезд на полосу встречного движения, несоблюдение правил маневрирования, перевозки людей, непредоставление преимущества в движении пешеходам.

Уже в первый день операции выявили три автобуса, которые просто не имели права выходить ан маршрут. А один водитель автобуса возил пассажиров и вовсе без прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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