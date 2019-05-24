Второе за день судно загорелось в Приморье

СЕГОДНЯ 09:26 2019-05-24T09:26:37+03:00

На этот раз вспыхнула одна из кают пришвартованного во Владивостоке судна

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Огнеборцы локализовали пожар на судне во Владивостоке. Это уже второй пожар за день, ранее потушили горящее судно в Находке.

24 мая в 14.55 на пульт пожарной охраны города Владивостока поступило сообщение о том, что на улице Калинина, на причале № 44, произошло возгорание в одной из кают судна.

Площадь пожара 70 квадратных метров. На его локализацию понадобилось 40 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU