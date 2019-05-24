Второе за день судно загорелось в Приморье
На этот раз вспыхнула одна из кают пришвартованного во Владивостоке судна
Пожарные на вызове. Фото: пресс-служба МЧС по ПК
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Огнеборцы локализовали пожар на судне во Владивостоке. Это уже второй пожар за день, ранее потушили горящее судно в Находке.
24 мая в 14.55 на пульт пожарной охраны города Владивостока поступило сообщение о том, что на улице Калинина, на причале № 44, произошло возгорание в одной из кают судна.
Площадь пожара 70 квадратных метров. На его локализацию понадобилось 40 минут.
ИСТОЧНИК KP.RU