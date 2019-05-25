2019-05-25T02:02:37+03:00
Общество

По-летнему жаркие выходные обещают приморцам

С начала недели погода сильно испортится
Милана СОКОЛ
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В выходные в Приморье будет теплоВ выходные в Приморье будет теплоФото: Милана СОКОЛ
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Синоптики обещают приморцам по-настоящему теплые выходные с температурой воздуха до +36 °C в центральных районах. Лишь к вечеру воскресенья может пройти небольшой дождь. Однако радоваться теплу местные жители будут не долго, уже в начале рабочей недели погода сильно испортится. В Приморье объявлено штормовое предупреждение.

Суббота и воскресенье в Приморье будут теплыми и в основном без осадков, сообщает «Примпогода». Минимально воздух прогреется от +3 до +8 °C в горных районах и +10…+16 °C – в остальных. Днём ожидается +26…+33 °C, в центральных районах столбик термометра может подняться до +36 °C. На побережье из-за южного ветра будет немного прохладнее +18…+25 °C.

Владивосток также порадует местных жителей теплой погодой. В столице Приморья ожидается на выходных +22…+25 °C. В ночное время температура снизится до +12…+14 °C. Существенных осадков на протяжении двух дней не прогнозируется, но в утренние часы возможен туман. 25мая в столице Приморского края переменная облачность, без осадков. При южном и юго-восточном, умеренном и сильном ветре, воздух прогреется до +23°C.

В Уссурийске сегодня переменная облачность, без осадков. Ожидается южный, юго-западный умеренный до сильного ветер. Столбик термометра в городе поднимется до +27...+29°C.

Без осадков и в приморском городе Находка. При юго-восточном и южном умеренном ветре, температура воздуха составит +24...+26°C.

Теплой погода в крае будет не долго. Уже в начале рабочей недели местами пройдут дожди. По прогнозам синоптиков, сильные ливни накроют Приморский край 28 мая.

Штормовое предупреждение: по Приморью снова ударят ливни

ИСТОЧНИК KP.RU

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