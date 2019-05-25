2019-05-25T03:01:58+03:00
Общество

Городская ярмарка развернулась на центральной площади Владивостока

В выходные покупатели смогут приобрести товары местного производства
Милана СОКОЛ
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На площади представят свои товары местные производителиНа площади представят свои товары местные производителиФото: Милана СОКОЛ
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На главной площади Владивостоке в выходные состоится традиционная продовольственная ярмарка. Свою продукцию здесь представят больше двухсот местных производителей и фермерских хозяйств.

На площади борцов за власть Советов на Дальнем Востоке два дня будет работать общегородская ярмарка. Все желающие смогут приобрести здесь свежие фермерские продукты и товары от местных производителей. На площадке будут работать больше 200 торговых точек. Среди ассортимента, представленного для покупателей – мясная и молочная продукция, рыба, выпечка, полуфабрикаты собственного производства, овощи, фрукты, ягоды и многое другое.

25 мая ярмарка работает с 09:00 до 18:00. В воскресенье все желающие могут посетить площадь с 09:00 до 17:00. Подробный режим работы ярмарок можно посмотреть на сайте «КП»-Владивосток».

Расписание общегородских ярмарок на центральной площади Владивостока в 2019 году

Главная ярмарка Владивостока вернулась на центральную площадь

ИСТОЧНИК KP.RU

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