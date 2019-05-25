Надо трясти металлоприемщиков: во Владивостоке опять украли крышки ливневок

СЕГОДНЯ 04:03 2019-05-25T04:20:30+03:00

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В столице Приморского края похитители металла опять добрались до крышек ливневок на популярной автомобильной дороге. Сразу несколько решеток пропали в районе улицы Карской рядом с парком Минного городка. Местные жители сообщают об исчезновении нужных элементов ливневой канализации и в районе Фадеева.

Решетки на Карской пропали постепенно, с проезжей части их вытаскивали по одной, чтобы не привлекать особого внимания. Чуть дальше, возле забора, уже отсутствует целый ряд крышек. Местные жители уверены, что это дело рук бомжей. Стоит отметить, что в пунктах приема металлолома запрещено принимать канализационные люки и ливневки. Однако в погоне за легкой наживой, умельцы попросту пилят металл, и тогда конструкция уже пригодна для сдачи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/710943" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке украли ливневки.Видео: dps.control

– Еще вчера днем отсутствовало две крышки, сегодня уже три –, недоумевают автомобилисты.

В качестве предостережения автомобилистов на месте хищения сейчас стоит старая шина и камень. Автолюбителям стоит с осторожностью передвигаться по указанному участку дороги, пока коммунальщики не восстановят ливневки.

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ИСТОЧНИК KP.RU