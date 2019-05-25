Приморскую автолюбительницу, отправившую джип под откос, привлекли к ответственности

СЕГОДНЯ 04:49 2019-05-25T04:49:41+03:00

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Автолюбительницу из Владивостока, которая накануне спровоцировала серьезное ДТП, привлекли к административной ответственности. 25-летняя водитель Suzuki Escudo протаранила Toyota Land Cruiser, выезжая с второстепенной дороги на главную. В результате удара джип проломил ограждения и слетел с косогора в трансформаторную будку.

Автолюбительница выезжала с парковки ТЦФото: 25.mvd.ru

Торопливая покупательница устроила масштабную аварию, выезжая с парковки торгового центра, расположенного на Снеговой Пади во Владивостоке. Водитель не убедилась в безопасности маневра и выехала на главную дорогу, по которой в это время двигался джип. От удара тяжелый внедорожник откинуло на металлическое ограждение, которое попросту не выдержало вес машины и проломилось. Toyota Land Cruiser на всем ходу устремился вниз по косогору и врезался в трансформаторную будку торгового центра.

Девушка не пропустила джипФото: 25.mvd.ru

Машина слетела с косогораФото: 25.mvd.ru

На место происшествия незамедлительно приехали представители экстренных служб города и специализированная техника. Участники аварии отказались от госпитализации. По сообщению пресс-службы управления МВД России по Приморскому краю, в отношении нарушительницы составлен административный материал за нарушение ПДД. Помимо этого водитель будет привлечена к ответственности за повреждение дорожных сооружений.

Автомобиль пробил ограждения. Фото: dpskontrol_125rus

ИСТОЧНИК KP.RU