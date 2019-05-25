8-летняя школьница из Приморья вышла в финал Всероссийского конкурса «Полицейский дядя Степа»

СЕГОДНЯ 06:11 2019-05-25T06:11:20+03:00

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В финал Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа», посвященного сотрудникам органов внутренних дел, вышла школьница из Приморья. 8-летняя Марина Овчаренко выполнила рисунок-аппликацию из бумаги. Воспитанница Лесозаводского социально - реабилитационного центра для несовершеннолетних «Жемчужинка» назвала свою работу: «На страже Родины». Приморские полицейские просят поддержать маленькую финалистку на конкурсе с помощью онлайн голосования.

Всероссийский конкурс «Полицейский дядя Степа» проводится ежегодно в преддверии Международного дня защиты детей. Его участниками уже по традиции становятся ребята от 6 до 14лет. Мероприятие проводится в два этапа: отборочный, региональный – на местном уровне и финальный – определение победителей в федеральном масштабе.

Приморские сотрудники Министерства внутренних дел просят поддержать маленькую конкурсантку. Отдать голос за Марину Овчаренко можно на официальном сайте МВД России. Пользователям нужно лишь авторизоваться через одну из социальных сетей. У приморцев осталось меньше недели, чтобы поддержать представительницу своего региона. Голосование продлится до 12(МСК) 31 мая. Авторов лучших работ наградят памятными призами и дипломами.

ИСТОЧНИК KP.RU