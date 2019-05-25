Жители Владивостока просят починить разрушенный пешеходный мостик

СЕГОДНЯ 07:21 2019-05-25T07:22:02+03:00

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Популярный пешеходный мостик на Фирсова, стал небезопасным для людей. Разрушенные ступени и упавшие перила, того и гляди могут принести первые печальные последствия. Местные жители обеспокоены состоянием строения.

Сломанные перила. Фото: инстаграм-паблик fatalityvdk

Фото небольшого моста в районе улицы Фирсова, появилось в социальных сетях. На кадрах видно, что между основанием и металлическими ступенями попросту просел асфальт, а перила с одной стороны и вовсе оказались отделены от общей конструкции. Местные жители переживают, что с моста может упасть кто-то из пешеходов. Автор объявления искренне надеется, что на проблемную конструкцию обратят внимание соответствующие инстанции и вскоре починят ее.

Удручающее состояние пешеходного мостика. Фото: инстаграм-паблик fatalityvdk

«КП»-Владивосток» ранее писала, что некоторые мосты и путепроводы Владивостока нуждаются в ремонте. Так, планируется полностью заменить асфальтовое покрытие на Некрасовском путепроводе. А на реконструкцию популярного Рудневского моста понадобится 200 миллионов рублей.

На ремонт Рудневского моста во Владивостоке потратят 200 миллионов рублей

На время ремонта Некрасовского путепровода во Владивостоке сделают объездную грунтовую дорогу

ИСТОЧНИК KP.RU