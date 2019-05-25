2019-05-25T18:26:27+03:00
Происшествия

Во Владивостоке автобус влетел в опору железнодорожного моста

Водителя пассажирского транспорта госпитализировали с переломами [фото]
Милана СОКОЛ
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Минуя знаки,автобус врезался в мост. Фото: dps.control_Минуя знаки,автобус врезался в мост. Фото: dps.control_
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Вечером в субботу в столице Приморского края произошло масштабное ДТП с участием автобуса. Водитель пассажирского транспорта отвлекся и протаранил одну из опор железнодорожного моста. Мужчине понадобилась срочная помощь медиков.

Автобус протаранил мост. Фото: dps.control_

Автобус протаранил мост. Фото: dps.control_

В неприятную ситуацию попал водитель маршрута №54 во Владивостоке, двигаясь со Спортивной в направлении Луговой. Извозчик на долю секунду отвлекся от дороги и врезался в железнодорожный мост. От удара кабину автобуса изрядно смяло, поэтому водителю понадобилась помощь со стороны. К месту происшествия в срочном порядке прибыли сотрудники экстренных служб города. По предварительной информации, мужчину госпитализировали с переломами ног. В момент аварии в салоне не было пассажиров, по всей вероятности, перевозчик уже завершил рабочую смену и планировал вернуться на стоянку.

Кабину транспортного средства изрядно смяло.Фото: dps.control_

Кабину транспортного средства изрядно смяло.Фото: dps.control_

Несмотря на выходной и относительно свободное до этого движение, на аварийном участке быстро образовалась внушительная пробка во всех направлениях. Подробности аварии еще предстоит узнать экспертам. Серьезное ДТП с автобусом, произошло в первый выходной недели и в Партизанске. Как удалось выяснить корреспонденту «КП»-Владивосток», водитель мотоцикла на всем ходу влетел под пассажирский автобус. Байк и мотоциклист оказались зажаты под днищем транспортного средства.

Беспечный ездок оказался под колесами автобуса в Партизанске

ИСТОЧНИК KP.RU

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