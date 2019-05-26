2019-05-26T02:56:01+03:00
Общество

Погода вновь порадует жителей владивостока ясной погодой

Температура воздуха сегодня будет до +27 °С
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Сегодня в Приморье преимущественно без осадков, но все же есть небольшая вероятность того, что в отдельных районах края пройдут кратковременные дожди. Днем в крае местами туман.

Ветер южный умеренный до сильного - 8-13 метров в секунду. Температура воздуха 30-35 °С, на побережье до 24°С.

Во Владивостоке сегодня без осадков, ветер южный, юго-восточный до 14 метров в секунду. Воздух в краевой столице прогреется до + 27°С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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