Последний звонок прозвучал для приморских нахимовцев
Первый выпуск с момента открытия для 68 воспитанников филиала Нахимовского военно-морского училища состоялся во Владивостоке.
Поздравить первых выпускников пришли родители, представители Законодательного собрания Приморья, администрации Владивостока, командование Тихоокеанского флота, губернатор Приморья Олег Кожемяко, ветераны.
Поздравляя нахимовцев с окончанием учебы, Олег Кожемяко подчеркнул, что Приморье гордится выпускниками училища.
- Сегодня большой праздник на приморской земле, Тихоокеанском флоте - состоялся первый выпуск в наших нахимовцев. 68 выпускников, пройдя пятилетнюю подготовку, определились в своей дальнейшей судьбе. Многие продолжат славные морские традиции, поступив в военные вузы. Мы гордимся вами – на ваших плечах будущее, вы будете укреплять мощь российского флота. Желаю вам высоко держать его символ – Андреевский флаг, соблюдать традиции, честно служить Родине, - обратился к выпускникам глава региона.
После торжественных слов почетных гостей в адрес нахимовцев выпускники выступили с театрализованными номерами, вальсировали на плацу, вручили преподавателям и воспитателям цветы и прошли парадным строем. Будущие выпускники вручили нынешним талисманы-пятачки, как напоминание, что впереди еще выпускные испытания.
В этот день в училище положили начало еще одной традиции – выпускать в небо белых голубей, как символ свободы и как напоминание о родной земле.
ИСТОЧНИК KP.RU