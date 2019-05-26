2019-05-26T05:28:25+03:00
Общество

Во Владивостоке отметили якутский новый год

Праздник Ысыах прошел на Университетской набережной в рамках выставки PITE-2019
Василий ПОЛИКАРПОВ
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На набережной ДВФУ состоялось необычное мероприятие. Здесь отметили национальный якутский праздник Ысыах.

На берегу собрались сотни горожан, чтобы приобщиться к самобытной культуре народа Саха. Праздник, который считается якутским Новым годом, начался с одного из самых важных национальных обрядов благословения – алгыс. Этот обряд состоит из нескольких частей – очищения, благословления и кумысопития. Шаман разжёг огонь и вместе с другими участниками церемонии обратился к светлым богам с просьбой ниспослать людям добра, мира и благополучия.

Затем состоялись состязания по национальным видам спорта. Также гостей праздника ждали танцы, обряды и народные игры Якутии, праздничный концерт и национальный хоровод. Не обошлось и без дегустации. Специально для гостей мероприятия самый известный шеф-повар Якутии приготовил огромное количество национальных блюд и угощений. Гостям предлагали отведать мясные деликатесы, запеченую рыбу, сладости, салаты и, конечно же, традиционные якутские позы.

- Мы поддерживаем культурные связи с разными народами. Владивосток, как дальневосточная столица, всегда готов к проведению мероприятий, которые способствуют налаживанию взаимоотношений между регионами и народами», - подчеркнул Олег Гуменюк.

Напомним, Ысыах - якутский весенне-летний праздник в честь божеств Айыы и возрождения природы. Сопровождается обрядом молений, обильным угощением и кумысопитием, танцами, народными играми, конными скачками, соревнованиями сильных и ловких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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