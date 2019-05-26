2019-05-26T07:10:20+03:00
Дом. Семья

Охранник школы в Барабаше спас от собаки дикую косулю

Помощь животному оказали сотрудники нацпарка «Земля леопарда»
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Раненую косулю спас сторож школы села Барабаш.Раненую косулю спас сторож школы села Барабаш.Фото: leopard-land.ru
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Специалисты нацпарка «Земля леопарда» оказали помощь дикой косуле, которую спас от собаки охранник из школы в селе Барабаш Приморского края. Испуганное животное было выпущено обратно в лес в безопасном месте.

Сергей Лебедев - охранник школы села Барабаш - проводил обход территории, когда увидел, как пес гонит копытное вдоль металлического забора. Испуганное животное пыталось пробиться сквозь сетку и поранило голову. В очередной раз ударившись об забор, косуля выбилась из сил и упала. Охранник отогнал собаку и подбежал к животному.

- Он лежал и жалобно кричал, - рассказывает Сергей Лебедев. - Сперва я растерялся, ситуация такая для меня произошла впервые. По виду животного я решил, что это молоденький олененок, малыш. Я взял его на руки и отнес к себе в дежурную комнату. Голова и рожки были в крови, помыл их, обмотал голову полотенцем. Затем начал звонить 112 и в итоге меня соединили с национальным парком, сказали, что скоро приедут.

По словам охранника школы, у него ни разу не возникло мысли, что можно оставить животное себе. Он впервые встретил такое копытное и был впечатлен его красотой. Через 20 минут к школе подъехали сотрудники ФГБУ «Земля леопарда». Они осмотрели животное и решили, что его незамедлительно нужно вернуть в дикую природу.

- Мы сразу подготовились и взяли с собой большую картонную коробку, - говорит Виктор Сторожук, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда». - Выяснилось, что собака загнала в село уже взрослого самца косули с рогами. Животное было цело, но находилось в шоковом состоянии. Мы знали, что медлить нельзя, поэтому сразу погрузили его в коробку и повезли в удаленный от села участок национального парка.

Здесь научные сотрудники открыли коробку и позволили животному выйти. Очутившись в привычной среде обитания, косуля воспряла духом и быстро скрылась в глубине леса.

Отдел науки «Земли леопарда» благодарит Сергея Лебедева за проявленную сознательность и призывает местных жителей обращаться в национальный парк в случае обнаружения диких животных в населенных пунктах Хасанского района по телефону дежурного: 8(42331)54-121.

ИСТОЧНИК KP.RU

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