2019-05-26T08:13:52+03:00
Общество

Приморские спортсмены представят регион на Первенствах мира и Европы по сумо

Василий ПОЛИКАРПОВ
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Спортсмены из Приморья успешно выступили на Первенстве России по сумо среди юношей и девушек до 19 лет в Дзержинске Нижегородской области. Они представят край в Первенствах мира и Европы.

Сборную Приморского края представляли спортсмены из Артема, Большого Камня, Владивостока, Фокино и поселка Ярославскиий. По результатам схваток приморцы завоевали в личном зачете 17 медалей, из них четыре золотые, две серебряные и семь бронзовых. Команда девушек заняла второе место в командном зачете.

Золотые медали Первенства России по сумо завоевали Артур Окулов (Большой Камень), Юлия Варфоломеева (Фокино), Полина Кольгофер (Артем), Елизавета Шахина (поселок Ярославский).

Серебряными призерами среди юношей до 15 лет стали артемовские спортсмены Кирилл Дружинин и Никита Иванов.

«Бронзу» выиграли Арсений Морозов (Большой Камень), Юлия Варфоломеева (Фокино), Матвей Найденов (Артем), Дарья Маркелова (Владивосток), Полина Кольгофер – в абсолютной категории среди девушек. Две бронзовые медали среди спортсменок до 17 лет и до 19 лет завоевала Алена Камкина (Владивосток).

По итогам соревнований в составе сборной команды России защищать честь страны и региона на Первенстве мира по сумо будут Елизавета Шахина и Полина Кольгофер.

На Первенстве Европы по сумо поедут пять приморских спортсменов – Артур Окулов, Кирилл Дружинин, Никита Иванов, Юлия Варфоломеева, Полина Кольгофер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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