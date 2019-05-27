Синоптики уточнили время начала сильных дождей в Приморье

СЕГОДНЯ 00:45 2019-05-27T00:45:26+03:00

Во Владивостоке, Уссурийске начнутся дожди во второй половине дня, а в Находку непогода нагрянет лишь вечером

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Сегодня, 27 мая, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, сообщает "Примпогода". В крае местами небольшой и умеренный дождь, вечером в западных районах и на юго-западе края дождь, местами сильный. В отдельных районах гроза. Ветер южный, юго-западный умеренный, со второй половины дня сильный. Температура воздуха +15...+30°C.

Во Владивостоке переменная облачность, во второй половине дня дождь, вечером сильный. Ветер южный, юго-восточный сильный. Температура воздуха +14...+16°C.

В Уссурийске переменная облачность,во второй половине дня дождь, вечером сильный. Ветер южный, юго-западный сильный, утром умеренный. Температура воздуха +18...+20°C.

В Находке переменная облачность, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный, вечером сильный. Температура воздуха +17...+19°C.

ИСТОЧНИК KP.RU