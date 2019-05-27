2019-05-27T02:19:50+03:00
Общество

На этой неделе владивостокцев ждут массовые отключения воды

Часть дальневосточной столицы останется без водоснабжения
София МИХАЙЛОВА
Поделиться:
Ремонтные работы повлияют на жизнедеятельность города.Ремонтные работы повлияют на жизнедеятельность города.Фото: Дмитрий СМИРНОВ
Изменить размер текста:

В начале недели в некоторых районах Владивостока частично отключат холодную воду. Об этом сообщаетПримводоканал.

Отключения начнутся с самого утра во вторник. Так, 28 мая, с 09:00 до 18:00 из-за ремонтных работы вода перестанет поступать в дома по следующим адресам:

Грушевая.

Майкова, 3а.

Шевченко, 31-43, 68-78.

Яблоневая, 5-65, 6-84.

В среду, 29 мая, с 03:00 до 23:45 часов ремонтные работы будут проводиться в следующих районах:

40 лет ВЛКСМ.

50 лет ВЛКСМ.

Адмирала Макарова.

Адмирала Макарова переулок.

Балтовская.

Бархатная.

Бежецкая.

Березовая.

Борисенко, 2-22, 9, 9а, 9б, 17-33, 28-34.

Босфора.

Брянская.

Буковая.

Бурачка.

Вилкова.

Воронежская.

Вязовая.

Гастелло.

Героев Тихоокеанцев.

Гульбиновича.

Дубовая.

Елочная.

Запорожская.

Зои Космодемьянской.

Интернациональная.

Калинина. Катерная.

Каштановая.

Киевская.

Кизиловая.

Кизлярская.

Кипарисовая.

Коммунаров.

Краева.

Липовая.

Лиственничная.

Матросова.

Минеров.

Могилевская.

Можжевеловая.

Мыс Абросимова.

Надибаидзе.

Нежинская.

Одесская.

Окатовая.

Олега Кошевого.

Ольховая.

Очаковская.

Пихтовая.

Полтавская.

Поселковая 1-я.

Поселковая 2-я.

Поселковая 3-я.

Поселковый переулок.

Приморская.

Промышленная 1-я, 1, 1д, 3.

Ракитная.

Спортивная, 1, 2, 3, 8, 9, 11.

Тамбовская.

Терешковой.

Тополевая.

Тупик Босфора.

Фастовская.

Харьковская.

Херсонская.

Черемуховая.

Чуркинский переулок.

Ясеневая.

В этот же день, 29 мая, с 09:00 до 17:00 вода исчезнет из следующих домов:

Восточная 4-я.

Восточная 5-я.

Встречная 3-я.

Докучаева.

Пригородная 1-я.

Пригородная 2-я.

Пригородная 3-я.

Пригородная 4-я.

Радиостанция.

Рыбацкая.

Рыбацкий переулок.

Шкотовский переулок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Остров Русский во Владивостоке едва не остался без телефонной связи
Часть Владивостока в понедельник, 27 мая, останется без электричества
Синоптики уточнили время начала сильных дождей в Приморье
Действие электронной визы на Дальнем Востоке продлят до 14 дней
Приморские спортсмены представят регион на Первенствах мира и Европы по сумо
Охранник школы в Барабаше спас от собаки дикую косулю
МЧС предупреждает: в начале рабочей недели в крае ожидаются сильные дожди
Во Владивостоке отметили якутский новый год
Последний звонок прозвучал для приморских нахимовцев
Погода вновь порадует жителей владивостока ясной погодой
Во Владивостоке автобус влетел в опору железнодорожного моста
«Прославившихся» школьников Владивостока накажут за незаконное ношение полицейской формы
Беспечный ездок оказался под колесами автобуса в Партизанске
Масштабные учения по поиску людей прошли в акватории Владивостока
Жители Владивостока просят починить разрушенный пешеходный мостик
8-летняя школьница из Приморья вышла в финал Всероссийского конкурса «Полицейский дядя Степа»
Приморскую автолюбительницу, отправившую джип под откос, привлекли к ответственности
Надо трясти металлоприемщиков: во Владивостоке опять украли крышки ливневок
Городская ярмарка развернулась на центральной площади Владивостока
По-летнему жаркие выходные обещают приморцам
Второе за день судно загорелось в Приморье
ГИБДД Владивостока задействовала максимальное количество нарядов ради важной операции
В Находке потушили вспыхнувшее судно
Штормовое предупреждение: по Приморью снова ударят ливни