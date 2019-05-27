На этой неделе владивостокцев ждут массовые отключения воды

СЕГОДНЯ 02:18 2019-05-27T02:19:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В начале недели в некоторых районах Владивостока частично отключат холодную воду. Об этом сообщаетПримводоканал.

Отключения начнутся с самого утра во вторник. Так, 28 мая, с 09:00 до 18:00 из-за ремонтных работы вода перестанет поступать в дома по следующим адресам:

Грушевая.

Майкова, 3а.

Шевченко, 31-43, 68-78.

Яблоневая, 5-65, 6-84.

В среду, 29 мая, с 03:00 до 23:45 часов ремонтные работы будут проводиться в следующих районах:

40 лет ВЛКСМ.

50 лет ВЛКСМ.

Адмирала Макарова.

Адмирала Макарова переулок.

Балтовская.

Бархатная.

Бежецкая.

Березовая.

Борисенко, 2-22, 9, 9а, 9б, 17-33, 28-34.

Босфора.

Брянская.

Буковая.

Бурачка.

Вилкова.

Воронежская.

Вязовая.

Гастелло.

Героев Тихоокеанцев.

Гульбиновича.

Дубовая.

Елочная.

Запорожская.

Зои Космодемьянской.

Интернациональная.

Калинина. Катерная.

Каштановая.

Киевская.

Кизиловая.

Кизлярская.

Кипарисовая.

Коммунаров.

Краева.

Липовая.

Лиственничная.

Матросова.

Минеров.

Могилевская.

Можжевеловая.

Мыс Абросимова.

Надибаидзе.

Нежинская.

Одесская.

Окатовая.

Олега Кошевого.

Ольховая.

Очаковская.

Пихтовая.

Полтавская.

Поселковая 1-я.

Поселковая 2-я.

Поселковая 3-я.

Поселковый переулок.

Приморская.

Промышленная 1-я, 1, 1д, 3.

Ракитная.

Спортивная, 1, 2, 3, 8, 9, 11.

Тамбовская.

Терешковой.

Тополевая.

Тупик Босфора.

Фастовская.

Харьковская.

Херсонская.

Черемуховая.

Чуркинский переулок.

Ясеневая.

В этот же день, 29 мая, с 09:00 до 17:00 вода исчезнет из следующих домов:

Восточная 4-я.

Восточная 5-я.

Встречная 3-я.

Докучаева.

Пригородная 1-я.

Пригородная 2-я.

Пригородная 3-я.

Пригородная 4-я.

Радиостанция.

Рыбацкая.

Рыбацкий переулок.

Шкотовский переулок.

ИСТОЧНИК KP.RU