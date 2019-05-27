Часть Владивостока в понедельник, 27 мая, останется без электричества

СЕГОДНЯ 03:17 2019-05-27T03:17:28+03:00

Плановые отключения продлятся с утра до вечера

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Новая рабочая неделя во Владивостоке начнется с отключения электроэнергии. Об этом сообщает МУПВ «ВПЭС».

Часть домов дальневосточной столицы в понедельник, 27 мая, останется без света из-за ремонтных работ. Отключения начнутся с 09:00 и продлятся до 17:00 включительно. Электроэнергия будет временно отсутствовать в домах по следующим адресам:

Адмирала Горшкова, 20, 20б.

Володарского, 22, 2б-кв1, 26-кв 2-5, 30, 55, 57-кв 1-2, 59-кв 1-2.

Волховская, 27, 29, 31.

Всеволода Сибирцева, 42, 44-кв 1-2.

Выселковая, 47.

Грязелечебница, 1.

Днепровская, 116, 98в, 98д.

Кирова, 4.

Корнилова, 23.

Мысовая, 22\202 м на с-з от ориентира\, 22\ориентир, 5\кв 4-5\кв 5-5а\кв2, 7,\в 7\кв 1, 7а, 7б.

Посьетская, 37г, 41а, 45, 45б, 53.

Промежуточная, 1-5.

Русская, 19, 19а, 21, 92.

Светслнаяская, 10, 12, 18, 41а.

Снеговая, 13, 13г, 13ж, 15а, 17, 17а, 17в, 19б.

Сокольничий переулок 3-кв1, 3, 2, 5\7а.

Сопка «Холодильная».

Тигровая, 30.

Тухачевского, 64,66, 66а, 68, 80, с\т луч.

Уссурийская, 1, 1-кв1.

Шкипера Гека, 15, 15\1, 15\2.

ИСТОЧНИК KP.RU