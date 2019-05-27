Остров Русский во Владивостоке едва не остался без телефонной связи

СЕГОДНЯ 04:50 2019-05-27T04:50:07+03:00

Как выяснили специалисты, все началось еще в апреле 2018 года. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Житель дальневосточной столицы получил условный срок за кражу аккумуляторов с базовых станций оператора сотовой связи. Мужчина очень нуждался в деньгах, поэтому пошел на крайние меры. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

Как выяснили специалисты, все началось еще в апреле 2018 года. Включительно до августа парень похищал специальное оборудование с телефонных базовых станций оператора сотовой связи, расположенных на территории острова Русский. Делал он это, потому что очень нуждался в деньгах.

Сначала все шло по плану: злоумышленник проникал в помещения, снимал аккумуляторные батареи, а в дальнейшем сдавал их на металлолом. За все время мужчина выручил за похищенное оборудование порядка 150 тысяч рублей. Однако к концу лета преступник попался.

Фрунзенский районный суд Владивостока признал подсудимого виновным в краже, то есть тайном хищении чужого имущества, совершенной с незаконным проникновением в помещение. Однако свою роль сыграли и смягчающие обстоятельства. За свои деяния парень получил три года и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Имущественный ущерб суд, кстати, с подсудимого тоже взыскал.

ИСТОЧНИК KP.RU