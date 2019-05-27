2019-05-27T04:50:07+03:00
Общество

Остров Русский во Владивостоке едва не остался без телефонной связи

Местный житель несколько месяцев воровал оборудование с базовых станций
София МИХАЙЛОВА
Поделиться:
Как выяснили специалисты, все началось еще в апреле 2018 года.Как выяснили специалисты, все началось еще в апреле 2018 года.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Житель дальневосточной столицы получил условный срок за кражу аккумуляторов с базовых станций оператора сотовой связи. Мужчина очень нуждался в деньгах, поэтому пошел на крайние меры. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

Как выяснили специалисты, все началось еще в апреле 2018 года. Включительно до августа парень похищал специальное оборудование с телефонных базовых станций оператора сотовой связи, расположенных на территории острова Русский. Делал он это, потому что очень нуждался в деньгах.

Сначала все шло по плану: злоумышленник проникал в помещения, снимал аккумуляторные батареи, а в дальнейшем сдавал их на металлолом. За все время мужчина выручил за похищенное оборудование порядка 150 тысяч рублей. Однако к концу лета преступник попался.

Фрунзенский районный суд Владивостока признал подсудимого виновным в краже, то есть тайном хищении чужого имущества, совершенной с незаконным проникновением в помещение. Однако свою роль сыграли и смягчающие обстоятельства. За свои деяния парень получил три года и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Имущественный ущерб суд, кстати, с подсудимого тоже взыскал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Часть Владивостока в понедельник, 27 мая, останется без электричества
На этой неделе владивостокцев ждут массовые отключения воды
Синоптики уточнили время начала сильных дождей в Приморье
Действие электронной визы на Дальнем Востоке продлят до 14 дней
Приморские спортсмены представят регион на Первенствах мира и Европы по сумо
Охранник школы в Барабаше спас от собаки дикую косулю
МЧС предупреждает: в начале рабочей недели в крае ожидаются сильные дожди
Во Владивостоке отметили якутский новый год
Последний звонок прозвучал для приморских нахимовцев
Погода вновь порадует жителей владивостока ясной погодой
Во Владивостоке автобус влетел в опору железнодорожного моста
«Прославившихся» школьников Владивостока накажут за незаконное ношение полицейской формы
Беспечный ездок оказался под колесами автобуса в Партизанске
Масштабные учения по поиску людей прошли в акватории Владивостока
Жители Владивостока просят починить разрушенный пешеходный мостик
8-летняя школьница из Приморья вышла в финал Всероссийского конкурса «Полицейский дядя Степа»
Приморскую автолюбительницу, отправившую джип под откос, привлекли к ответственности
Надо трясти металлоприемщиков: во Владивостоке опять украли крышки ливневок
Городская ярмарка развернулась на центральной площади Владивостока
По-летнему жаркие выходные обещают приморцам
Второе за день судно загорелось в Приморье
ГИБДД Владивостока задействовала максимальное количество нарядов ради важной операции
В Находке потушили вспыхнувшее судно
Штормовое предупреждение: по Приморью снова ударят ливни