Экс-директор парка отдыха во Владивостоке отправился в СИЗО

СЕГОДНЯ 08:14 2019-05-27T08:14:25+03:00

С 2011 года предприятием руководил теперь уже бывший директор Евгений Трубецкой. Фото: Иван МАКЕЕВ

Изменить размер текста: A A

Бывший директор МУПВ «Парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо» отправлен в СИЗО. Его подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

С 2011 года экс-директор МУП использовал свое служебное положение в корыстных целях. Деньги, которые он получал за оплату аренды имущества, шли, что называется мимо кассы. Таким образом, ему удалось завладеть баснословной суммой, принадлежащей МУПВ «Парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо», - свыше 4,5 миллиона рублей. Как раз в это время, с 2011 года, предприятием руководил теперь уже бывший директор Евгений Трубецкой.

По факту мошенничества прокурор Владивостока направил в следственный орган материалы для принятия процессуального решения. Итогом стало возбуждение уголовного дела. Сейчас фигурант уголовного дела задержан и находится под стражей. Ход и результаты расследования поставлены на контроль прокурора города.

ИСТОЧНИК KP.RU