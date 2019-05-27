2019-05-27T08:14:25+03:00
Общество

Экс-директор парка отдыха во Владивостоке отправился в СИЗО

Теперь уже бывшего руководителя подозревают в серьезном мошенничестве
София МИХАЙЛОВА
Поделиться:
С 2011 года предприятием руководил теперь уже бывший директор Евгений Трубецкой.С 2011 года предприятием руководил теперь уже бывший директор Евгений Трубецкой.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Бывший директор МУПВ «Парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо» отправлен в СИЗО. Его подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

С 2011 года экс-директор МУП использовал свое служебное положение в корыстных целях. Деньги, которые он получал за оплату аренды имущества, шли, что называется мимо кассы. Таким образом, ему удалось завладеть баснословной суммой, принадлежащей МУПВ «Парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо», - свыше 4,5 миллиона рублей. Как раз в это время, с 2011 года, предприятием руководил теперь уже бывший директор Евгений Трубецкой.

По факту мошенничества прокурор Владивостока направил в следственный орган материалы для принятия процессуального решения. Итогом стало возбуждение уголовного дела. Сейчас фигурант уголовного дела задержан и находится под стражей. Ход и результаты расследования поставлены на контроль прокурора города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фонд «Восточный Порт» организовал субботник в Прикумске
Мэр Владивостока рассказал, когда достроят детский сад на Крыгина
Санкции: в Приморье уничтожили 720 килограмм мандаринов
Остров Русский во Владивостоке едва не остался без телефонной связи
Часть Владивостока в понедельник, 27 мая, останется без электричества
На этой неделе владивостокцев ждут массовые отключения воды
Синоптики уточнили время начала сильных дождей в Приморье
Действие электронной визы на Дальнем Востоке продлят до 14 дней
Приморские спортсмены представят регион на Первенствах мира и Европы по сумо
Охранник школы в Барабаше спас от собаки дикую косулю
МЧС предупреждает: в начале рабочей недели в крае ожидаются сильные дожди
Во Владивостоке отметили якутский новый год
Последний звонок прозвучал для приморских нахимовцев
Погода вновь порадует жителей владивостока ясной погодой
Во Владивостоке автобус влетел в опору железнодорожного моста
«Прославившихся» школьников Владивостока накажут за незаконное ношение полицейской формы
Беспечный ездок оказался под колесами автобуса в Партизанске
Масштабные учения по поиску людей прошли в акватории Владивостока
Жители Владивостока просят починить разрушенный пешеходный мостик
8-летняя школьница из Приморья вышла в финал Всероссийского конкурса «Полицейский дядя Степа»
Приморскую автолюбительницу, отправившую джип под откос, привлекли к ответственности
Надо трясти металлоприемщиков: во Владивостоке опять украли крышки ливневок
Городская ярмарка развернулась на центральной площади Владивостока
По-летнему жаркие выходные обещают приморцам
Второе за день судно загорелось в Приморье
ГИБДД Владивостока задействовала максимальное количество нарядов ради важной операции
В Находке потушили вспыхнувшее судно
Штормовое предупреждение: по Приморью снова ударят ливни