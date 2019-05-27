2019-05-27T08:49:44+03:00
Общество

Мэр Владивостока рассказал, когда достроят детский сад на Крыгина

На этот амбициозный проект выделено более 163 млн. рублей из федерального, краевого и городского бюджетов
Надежда СМОЛОВИК
Поделиться:
Изменить размер текста:

Более 163 млн. рублей из федерального, краевого и городского бюджетов выделено на постройку детского сада на улице Крыгина, 84. Стройку посетил глава города Владивостока Олег Гуменюк и депутат Законодательного собрания Александр Щербаков. Они встретились с местными жителями и рассказали, когда именно закончится стройка и сколько мест будет в дошкольном учреждении.

Олег Гуменюк утверждает, что в целом никаких препятствий на пути осуществления общественной мечты не будет. Несмотря на то, что участок земли стал поводом для спора мэрии и предпринимателей, конфликт удалось предотвратить и прийти к обоюдным договоренностям. На сегодняшний день место, где когда-то царил контейнерный беспорядок, постепенно превращается в уютный уголок, который со временем будет радовать маленьких обитателей нашего города.

На площади участка в 8000 квадратных метров планируется трехэтажное здание, общая вместимость которого будет составлять 120 мест. На этажах дошкольного учреждения будут располагаться помещение для групп, санузлы, спальни, раздевалки, пищеблок, буфетные и прачечные.

На территории детского сада разместят физкультурные площадки, теневые навесы, также будет отведено место для сушки белья и площадка для мусоросборников. Отдельное внимание уделят безопасности: на территории установят камеры видеонаблюдения.

Казалось бы, строительство только набирает обороты, а уже в планах на будущее есть идея благоустроить подъездные пути. В целом весь микрорайон ожидают благоприятные изменения. В связи с тем, что в администрации края выделяются дополнительные деньги на решение подобных вопросов, проблем с социальным обустройством не будет.

Завершить все работы подрядчик должен будет к концу 2019 года. Контроль за строительством осуществят не только уполномоченные органы, но и местные жители. Такое взаимное дружеское единение дает толчок дальнейшему развитию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фонд «Восточный Порт» организовал субботник в Прикумске
Экс-директор парка отдыха во Владивостоке отправился в СИЗО
Санкции: в Приморье уничтожили 720 килограмм мандаринов
Остров Русский во Владивостоке едва не остался без телефонной связи
Часть Владивостока в понедельник, 27 мая, останется без электричества
На этой неделе владивостокцев ждут массовые отключения воды
Синоптики уточнили время начала сильных дождей в Приморье
Действие электронной визы на Дальнем Востоке продлят до 14 дней
Приморские спортсмены представят регион на Первенствах мира и Европы по сумо
Охранник школы в Барабаше спас от собаки дикую косулю
МЧС предупреждает: в начале рабочей недели в крае ожидаются сильные дожди
Во Владивостоке отметили якутский новый год
Последний звонок прозвучал для приморских нахимовцев
Погода вновь порадует жителей владивостока ясной погодой
Во Владивостоке автобус влетел в опору железнодорожного моста
«Прославившихся» школьников Владивостока накажут за незаконное ношение полицейской формы
Беспечный ездок оказался под колесами автобуса в Партизанске
Масштабные учения по поиску людей прошли в акватории Владивостока
Жители Владивостока просят починить разрушенный пешеходный мостик
8-летняя школьница из Приморья вышла в финал Всероссийского конкурса «Полицейский дядя Степа»
Приморскую автолюбительницу, отправившую джип под откос, привлекли к ответственности
Надо трясти металлоприемщиков: во Владивостоке опять украли крышки ливневок
Городская ярмарка развернулась на центральной площади Владивостока
По-летнему жаркие выходные обещают приморцам
Второе за день судно загорелось в Приморье
ГИБДД Владивостока задействовала максимальное количество нарядов ради важной операции
В Находке потушили вспыхнувшее судно
Штормовое предупреждение: по Приморью снова ударят ливни