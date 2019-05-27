Мэр Владивостока рассказал, когда достроят детский сад на Крыгина

СЕГОДНЯ 08:49 2019-05-27T08:49:44+03:00

На этот амбициозный проект выделено более 163 млн. рублей из федерального, краевого и городского бюджетов

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Более 163 млн. рублей из федерального, краевого и городского бюджетов выделено на постройку детского сада на улице Крыгина, 84. Стройку посетил глава города Владивостока Олег Гуменюк и депутат Законодательного собрания Александр Щербаков. Они встретились с местными жителями и рассказали, когда именно закончится стройка и сколько мест будет в дошкольном учреждении.

Олег Гуменюк утверждает, что в целом никаких препятствий на пути осуществления общественной мечты не будет. Несмотря на то, что участок земли стал поводом для спора мэрии и предпринимателей, конфликт удалось предотвратить и прийти к обоюдным договоренностям. На сегодняшний день место, где когда-то царил контейнерный беспорядок, постепенно превращается в уютный уголок, который со временем будет радовать маленьких обитателей нашего города.

На площади участка в 8000 квадратных метров планируется трехэтажное здание, общая вместимость которого будет составлять 120 мест. На этажах дошкольного учреждения будут располагаться помещение для групп, санузлы, спальни, раздевалки, пищеблок, буфетные и прачечные.

На территории детского сада разместят физкультурные площадки, теневые навесы, также будет отведено место для сушки белья и площадка для мусоросборников. Отдельное внимание уделят безопасности: на территории установят камеры видеонаблюдения.

Казалось бы, строительство только набирает обороты, а уже в планах на будущее есть идея благоустроить подъездные пути. В целом весь микрорайон ожидают благоприятные изменения. В связи с тем, что в администрации края выделяются дополнительные деньги на решение подобных вопросов, проблем с социальным обустройством не будет.

Завершить все работы подрядчик должен будет к концу 2019 года. Контроль за строительством осуществят не только уполномоченные органы, но и местные жители. Такое взаимное дружеское единение дает толчок дальнейшему развитию.

ИСТОЧНИК KP.RU