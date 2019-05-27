Фонд «Восточный Порт» организовал субботник в Прикумске

СЕГОДНЯ 09:22 2019-05-27T09:55:26+03:00

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По инициативе Фонда поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» на территории Прикумска - любимого места отдыха врангельцев - организован большой субботник в рамках V образовательного просветительского проекта «Экомарафон». В 2019 году субботник проводится в рамках экологической акции «Вода России» Министерства природных ресурсов и экологии РФ совместно с Федеральным агентством водных ресурсов.

Подготовить любимое место отдыха к летнему сезону вышли работники АО «Восточный Порт», жители микрорайона и волонтеры - всего более 200 человек. За два часа участники собрали более 200 мешков мусора. В этот же день отходы были отправлены на полигон твердых бытовых отходов.

Кроме непосредственно уборки территории на площадке были организованы экологические мастер-классы для детей и взрослых. Маленьких гостей развлекали аниматоры, все желающие могли получить красочные распечатанные фотографии, а самые активные могли выиграть призы в конкурсах и викторинах. Все участники получили благодарности за участие в важном для Врангеля экологическом событии.

- Радует, что Фонд социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» организует по-настоящему полезные для территории и интересные для всей семьи мероприятия, - отметила Людмила Смолякова, почетный житель Находки. - Это важно не только для поддержания чистоты в наших любимых местах отдыха, но и для воспитания бережного отношения к окружающей среде у наших детей.

Одна из ключевых 12 программ Фонда «Восточный Порт» - «Комфортная среда», в рамках которой реализуются проекты, направленные на создание, улучшение и модернизацию общественных пространств Врангеля.

- Экомарафон - традиционный просветительский проект, добрая традиция АО «Восточный Порт», - рассказал Сергей Мазуренко, директор по вопросам защиты окружающей среды АО «Восточный Порт». - За пять лет в «Экомарафоне» уже приняли участие более двух тысяч жителей Врангеля и Находки. Вовлечение детей в природоохранную деятельность и повышение экологической грамотности - важная стратегическая задача, которая, я уверен, даст в будущем только позитивные результаты.

В рамках «Экомарафона» уже проводились образовательные лекции для школьников, были организованы экологические туры и высадка зеленых насаждений. В этом году в рамках мероприятия проведена высадка деревьев на территории социально значимых организаций города в рамках акции «Зеленая весна», запланированы создание нового общественного пространства и арт-объекта, а также конкурс экологических грантов для школьников и студентов.

Экология и сохранение природы - основной приоритет работы АО «Восточный Порт». Только в 2018 в рамках комплексной экологической программы на модернизацию оборудования очистных сооружений и систем ветрозащиты, проведение экологических акций терминал инвестировал более 1,4 млрд. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU