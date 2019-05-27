Не получилось: водитель ответит за провоз телефонов на территорию исправительной колонии в Приморье

СЕГОДНЯ 10:10 2019-05-27T10:10:59+03:00

Запрещенные предметы должны были попасть к заключенным вместе с продуктами питания

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Попытка передать сотовые телефоны, спрятанные ухищренным способом в продуктах, не увенчалась успехом. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю.

На территорию ИК-31 ГУФСИН РФ по Приморскому краю прибыл автомобиль, который привез в учреждение продукты питания. Сотрудники в ходе досмотра машины обнаружили подозрительный сверток. Уже чуть позже выяснилось, что внутри находились 14 мобильных телефонов.

Теперь отвечать за спрятанные ухищренным способом запрещенные к ввозу на территорию ИК предметы будет водитель. Специалисты составили в отношении мужчина протокол об административном правонарушении.

К слову, пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю еще раз напомнила, что мобильные телефоны, как и многие другие предметы, запрещены на территории учреждений УИС. Их передача влечет за собой административную или уголовную ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU