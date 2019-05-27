Не получилось: водитель ответит за провоз телефонов на территорию исправительной колонии в Приморье
Попытка передать сотовые телефоны, спрятанные ухищренным способом в продуктах, не увенчалась успехом. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю.
На территорию ИК-31 ГУФСИН РФ по Приморскому краю прибыл автомобиль, который привез в учреждение продукты питания. Сотрудники в ходе досмотра машины обнаружили подозрительный сверток. Уже чуть позже выяснилось, что внутри находились 14 мобильных телефонов.
Теперь отвечать за спрятанные ухищренным способом запрещенные к ввозу на территорию ИК предметы будет водитель. Специалисты составили в отношении мужчина протокол об административном правонарушении.
К слову, пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю еще раз напомнила, что мобильные телефоны, как и многие другие предметы, запрещены на территории учреждений УИС. Их передача влечет за собой административную или уголовную ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU