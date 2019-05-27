Губернатор Приморья отчитал главу Большого Камня

СЕГОДНЯ 10:32 2019-05-27T10:32:57+03:00

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В понедельник, 27 мая, в Приморье прошло совещание с руководителями органов исполнительной власти края. Выговор от губернатора получил глава Большого Камня. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Олег Кожемяко обратил внимание на работу администрации города Большой Камень. Губернатор региона указал главе города Александру Андрюхину на пробелы в реализации Комплексного плана социального развития центров экономического роста. План на 99 процентов реализуется за бюджетные деньги и предусматривает строительство в городе новой школы на 600 мест, поликлиники, центра культурного развития. Еще один пункт - установка фельдшерско-акушерского пункта, которого здесь так не хватает. Когда глава Большого Камня отчитался о ходе работ, стало ясно, что в муниципалитете существенно отстают уже как минимум в стротиельстве школы на улице Академика Курчатова.

По словам Александра Андрюхина, два года назад были получены технические условия на подключение к теплосетям, сетям водоснабжения и водоотведения, а также оформлен градостроительный план объекта. Однако проектная документация, отправленная в госэкспертизу, показала несоответствия. Сейчас документы находятся на повторной экспертизе.

В свою очередь Олег Кожемяко заявил, что это недоработка муниципалитета и даже лично главы Большого Камня. Из-за этого, как оказалось, сорвались три аукциона.

«Использование федеральных денег требует тщательной подготовки, консультации с нашими специалистами, грамотного написания технического задания. В предыдущей экспертизе вами не были указаны НДС, не представлены прайс-листы, отсутствовала сметная стоимость, из-за чего невозможно было определить максимальную цену контракта. Проектные организации не представили сводный сметный расчет с текущим уровнем цен. Все это организационная работа», – обозначил он.

Затягиваются и сроки строительства центра культурного развития на месте аварийного здания дома культуры – до сегодняшнего дня не подготовлены документы на снос объекта. Это говорит о том, что и здесь аукцион вовремя размещен не будет.

Глава Приморья объявил выговор Александру Андрюхину и поручил в самое ближайшее время подготовить графики строительства.

«Я поставлю вопрос о несоответствии занимаемой вами должности. Пока я не вижу от вас никакой работы ни по городу, ни по строящимся объектам», – заявил Олег Кожемяко.

ИСТОЧНИК KP.RU