Пайщики ЖСК «Остров» решили судьбу своего поселка

СЕГОДНЯ 16:01 2019-05-27T16:01:04+03:00

Достраивать дома теперь будет новый подрядчик, у которого есть все шансы завершить работы в этом году

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Во Владивостоке состоялось собрание ЖСК «Остров» с участием федеральных и краевых органов власти, на котором было принято ряд важных решений. Главный вопрос в повестке – кто будет достраивать дома для дальневосточных ученых. Большинством решено передать эти полномочия новому застройщику.

До недавнего времени дома возводили компанией «Аркада», которая со временем начала испытывать трудности. В результате стройка шла в вяло текущем режиме, а потом и вовсе остановилась. Как следствие – сроки сдачи приморского наукограда отодвинулись.

- «Аркада» не хотела строить за ту сумму, которая указано в контракте, и требовала увеличения стоимости договора, ссылаясь на ошибки в проектной документации, изменение цен и так далее. А то, что цена контракта твердая и не подлежит пересмотру, это компанию не волновало. В итоге это вызвало задержку и в итоге привело к остановке строительства, - рассказал Иван Нагорный, председатель правления ЖСК «Остров».

Тогда в дело вступила компания «РК Строй», которая известна тем, что взяла на себя обязательства завершить возведение 145 домов обанкротившейся группы компаний «СУ-155» в 14 регионах России. Часть объектов у «Аркады» удалось забрать, и стройка оживилась.

- Администрация Приморского края отслеживает строительство ЖСК «Остров» и оказывает полное содействие, если решение вопросов находится в нашей компетенции. Кроме этого, мы проводим совещания, на которых нам дают расклад по выполненным и предстоящим работам на объекте, а также обсуждаются возникающие проблемы и пути их решения, - прокомментировал Михаил Петров, врио вице-губернатора Приморского края, курирующего вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства.

Пайщики возлагают большие надежды на нового подрядчика, поэтому приняли решение полностью передать ей достройку домов ЖСК «Остров». «Аркаду» уведомили о расторжении договора в одностороннем порядке.

- Настроение членов кооператива можно описать, как осторожный оптимизм. Новый подрядчик находится в структуре ДОМ.РФ, у которой, я думаю, искренние интересы закончить строительство. Надеемся, что переход к «РК Строй» позволит нам решить затянувшуюся проблему, - поделился Сергей Голиков, член ЖСК «Остров».

«РК Строй» сейчас завершает возведение 40 домов для дальневосточных ученых на острове Русском. Вскоре этот объем вырастет. В планах в сентябре этого года закончить основные строительные работы на всех объектах ЖСК «Остров».

- График очень плотный, но есть все шансы закончить в срок, особой проблемы тут мы не видим. К сентябрю планируем достроить все 252 дома. Сейчас мы будем передавать площадку от предыдущего генподрядчика к нынешнему, - прокомментировал Алексей Адикаев, представитель компании-подрядчика «РК Строй».

После достройки домов предстоит сложная процедура ввода жилья. Правление ЖСК «Остров» надеется, что заселиться в свои дома пайщики смогут в конце этого-начале следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU