2019-05-28T02:38:24+03:00
Общество

Вслед за проливными дождями в Приморье вновь вернулось солнце и тепло

Воздух в крае прогреется до +22°C
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Сегодня, 28 мая, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, сообщает "Примпогода". Облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, на востоке и северо-востоке местами сильный, вероятность 100%. В отдельных районах гроза. Ветер западный сильный. Температура воздуха +9...+22°C.

Во Владивостоке облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный до сильного, вечером сильный. Температура воздуха +19...+21°C.

В Уссурийске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, юго-западный сильный. Температура воздуха +19...+21°C.

В Находке облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, юго-западный сильный. Температура воздуха +20...+22°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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