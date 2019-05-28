Пожар во Владивостоке: двух человек спасли, еще трех эвакуировали

СЕГОДНЯ 05:46 2019-05-28T05:47:46+03:00

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Серьезный пожар произошел во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Приморскому краю. Двух человек огнеборцы спасли из огня, еще трех эвакуировали из задымленного здания.

Инцидент случился в понедельник, 27 мая. На пульт пожарно-спасательной службы Владивостока поступил звонок. На другом конце провода сообщили о возгорании по улице 40 лет ВЛКСМ. Через семь минут к дома подъехали первые расчеты пожарных, которые приступили к разведке и тушению.

Специалисты обнаружили сильное задымление в подвале дома и приняли решение задействовать звенья газодымозащитной службы. В процессе брандмейстеры установили и очаг возгорания - хозяйственный хлам.

Некоторые квартиры оказались отрезаны от выхода из-за едкого дыма. Пожарные при помощи спасустройств по лестничному маршу вызволили двух человек, ещё трех эвакуировали. По данным пресс-службы главного управления МЧС, медицинская помощь спасённым не понадобилась.

На тушение пожара ушло около часа. По имеющимся данным, общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров. С огнём боролись 23 человека личного состава и пять единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU