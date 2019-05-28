2019-05-28T06:51:37+03:00
Общество

Рыбные котлеты с кишечной палочкой производили во Владивостоке

Реализация небезопасной продукции остановлена
София МИХАЙЛОВА
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Чтобы потребители не отравились, продукцию следует подвергать термической обработке.Чтобы потребители не отравились, продукцию следует подвергать термической обработке.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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«Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора провела исследования производимых во Владивостоке полуфабрикатов. Как выяснили специалисты, в рыбных котлетах присутствуют бактерии групп кишечной палочки.

Мероприятие проводилось в рамках пищевого мониторинга. Пробы на производстве во Владивостоке брал старший государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. Как показали результаты, в партии полуфабриката лаборанты обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Это является нарушением Технического регламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Если нормы содержания бактерий сильно превышены, это говорит только о том, что при изготовлении продукции была нарушена технология и правила. Чтобы потребители не отравились, продукцию следует подвергать термической обработке.

После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано», а также будет доведена производителю для предотвращения реализации небезопасной продукции. Далее сведения поступили в Центральный аппарат и территориальное управление Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.

Производителя котлет обязательно оповестят о небезопасной находке. Теперь владельцу полуфабрикатов с кишечной палочкой стоит повысить чистоту на производстве и тщательнее контролировать выпуск готовой продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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