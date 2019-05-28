Энергетики продолжают аварино-восстановительные работы

СЕГОДНЯ 07:16 2019-05-28T07:16:56+03:00

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Ночные нарушения электроснабжения к утру были полностью ликвидированы. Из-за сильного ветра и дождя происходил схлест проводов и падение деревьев на ЛЭП, отключения продолжаются в отдельных населенных пунктах.

По данным на 12.00 бригады восстанавливают работу пяти энергообъектов, обеспечивающих электроэнергией в с. Свободное, Беневское, Сокольчи, Майское, Октябрьское, также микрорайоны в г. Большой Камень и Партизанск. Отключения в указанных населенных пунктах произошли днем 28 мая.

Пик отключений фиксировался в ночь с 27 на 28 мая. В этот период в проведении восстановительных работ было задействовано 23 бригады энергетиков. Ночью перебои в электроснабжении произошли в 15 населенных пунктах Приморского края.

В Приморских электрических сетях продолжает действовать режим повышенной готовности, объявленный накануне из-за сильного циклона. При проведении аварийно-восстановительных работ филиа взаимодействует со смежными сетевыми организациями и администрациями.

ИСТОЧНИК KP.RU