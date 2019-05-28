Информация о минировании нарушила работу аэропорта «Владивосток»

СЕГОДНЯ 07:58 2019-05-28T07:59:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Неизвестный позвонил в администрацию аэропорта «Владивосток» и сообщил о минировании. В настоящее время территория частично оцеплена, а движение автомобилей временно ограничено.

По словам представителя аэропорта, все рейсы сейчас выполняются по расписанию. Однако попасть в аэровокзальный комплекс встречающим или провожающим пока что нельзя. Пассажиры проходят на аэровокзал по билетам. Их и персонал аэропорта даже не эвакуировали из здания.

- В связи с поступившим анонимным телефонным звонком о минировании здания аэровокзала, аэропорт работает в режиме усиленных мер безопасности. Сам звонок поступил во вторник, 28 мая, в 11 часов 50 минут, - сообщает Международный аэропорт Владивостока.

На месте происшествия работают правоохранительные органы. Специалисты транспортной полиции и сотрудники кинологической службы УМВД Приморского края обследуют территорию с помощью служебных собак.

К слову, если сообщение о минировании окажется чьей-то злой шуткой, звонивший рискует стать фигурантом уголовного дела по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Статья предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или лишения свободы сроком до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU