2019-05-28T12:29:20+03:00
Общество

В аэропорту Владивостока снят особый режим безопасности, втречающих впустили в терминал

Все рейсы выполняются по расписанию
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Сообщение о минировании аэропорта Владивостока оказалось ложным.Сообщение о минировании аэропорта Владивостока оказалось ложным.
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Аэропорт Владивостока работает в штатном режиме. В 15:30 по местному времени режим усиленных мер безопасности снят. После тщательной проверки территории аэропорта правоохранительными органами взрывных устройств и веществ не обнаружено.

Напомним, сегодня, 28 мая, неизвестный позвонил в администрацию аэропорта «Владивосток» и сообщил о минировании. Территорию воздушной гавани частично оцепили, а движение автомобилей временно ограничили.

По словам представителя аэропорта, все рейсы, несмотря на тревожное сообщение, выполняются по расписанию. Однако вход в аэровокзальный комплекс встречающим или провожающим был ограничен.

На месте происшествия работали правоохранительные органы. Специалисты транспортной полиции и сотрудники кинологической службы УМВД Приморского края, которые провели обследование территории с помощью служебных собак.

Кстати

Звонивший рискует стать фигурантом уголовного дела по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Статья предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или лишения свободы сроком до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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