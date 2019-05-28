Губернатор Приморья выразил соболезнования родственникам туристов, погибших в аварии под Уссурийском

СЕГОДНЯ 11:11 2019-05-28T11:13:09+03:00

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Олег Кожемяко высказался по поводу серьезной аварии, произошедшей в Приморье. Автобус с туристами из Китая двигался по трассе Хабаровск-Владивосток. Водитель не справился с управлением транспорта и съехал в кювет, где автобус перевернулся.

Свои соболезнования по факту произошедшего выразил и глава Приморского края Олег Кожемяко.

- Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в автомобильной аварии на въезде в Уссурийск, а также генеральному консулу КНР во Владивостоке Янь Вэньбину. На месте происшествия в настоящее время работают МЧС, скорая помощь, представители администрации края и мэрии города. Приняты меры по размещению всех пострадавших в больницах – им оказывается необходимая медицинская помощь, а также в гостиницах. Будет организована помощь в скорейшей отправке тел погибших на Родину, - сообщил приморский губернатор.

Напомним, инцидент произошел после обеда во вторник, 28 мая. Автобуса марки Kia Granbird двигался в сторону Владивостока. На 665 километре автодороги Хабаровск-Владивосток водитель не справился с управлением транспорта и съехал с проезжей части в кювет. В процессе автобус перевернулся. На место происшествия незамедлительно прибыли оперативные службы Уссурийска: полиция, спасатели и пожарные, а также сразу четыре бригады медиков. Известно, что в результате жесткого ДТП погибли два человека - граждане Китая, еще 19 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Один из пострадавших доставлен в Уссурийскую городскую больницу с черепно-мозговой травмой. На данный момент спасательные работы все еще идут.

ИСТОЧНИК KP.RU