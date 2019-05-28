2019-05-28T11:56:48+03:00
Общество

Генеральный консул Японии во Владивостоке посетил АО «Восточный Порт»

Участники делегации обсудили ход строительства третьей очереди угольного комплекса, где используются современные технологии и оборудование
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Коитиро Накамура ознакомился с ходом строительства третьей очереди специализированного угольного комплексаКоитиро Накамура ознакомился с ходом строительства третьей очереди специализированного угольного комплекса
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Делегация Генерального консульства Японии во Владивостоке посетила АО «Восточный Порт» для ознакомления с ходом строительства третьей очереди специализированного угольного комплекса, крупнейшего частного портового инвестиционного проекта на Дальнем Востоке.

Генеральный консул Японии во Владивостоке Коитиро Накамура и управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак осмотрели с видовой площадки территорию третьей очереди угольного комплекса, обсудили ход строительства, используемые в порту технологии и оборудование, которое сегодня является одним из самых современных среди используемых в отрасли во всем мире. Крытые вагоноопрокидыватели, вагоноразмораживатели, стакеры, реклаймеры, современные судопогрузочные машины, крытые конвейерные линии и пересыпные станции позволяют производить высокотехнологичную перевалку угля. Экологическая безопасность работы обеспечивается аспирационными системами, системами образования «сухого тумана», водного орошения, ветрозащиты, очистки технических вод, а также тепловизорами и снегогенераторами.

Генеральный консул Японии во Владивостоке посетил АО "Восточный Порт"

Генеральный консул Японии во Владивостоке посетил АО "Восточный Порт"

- Третья очередь специализированного угольного комплекса – знаковый проект не только для АО «Восточный Порт», но и для всей угольной перевалки Приморского края, - рассказал Вадим Байбак. - Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать более 500 дополнительных рабочих мест, значительно увеличит налоговые отчисления в бюджет.

В ходе визита Коиторо Накамура отметил передовой характер предприятия АО «Восточный Порт» и выразил уверенность в укреплении и развитии экономического сотрудничества между предприятиями Приморского края и Японии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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