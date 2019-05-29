Дождливый, пасмурный и ветреный день ожидает приморцев в среду, 29 мая
Приморский край в среду, 29 мая, окажется в поле влияния фронтальных разделов. Синоптики прогнозируют дождь с вероятность в 70 процентов, облачность и пасмурный день в целом. Ветер в течение дня усилится, а температура воздуха по региону не подымется выше 23 градусов. Об этом сообщает портал «Примпогода».
В дальневосточной столице сегодня будет дождь - об этом метеорологи заявляют со стопроцентной уверенностью. Умеренный ветер возьмет направление с запада и юго-запада. Температура воздуха +19...+21°C.
В Уссурийске синоптики тоже прогнозируют дождь, однако уже с вероятностью в 60 процентов. Средняя температура воздуха в соседнем городе на градус выше - +20...+22°C. Умеренный ветер в течение дня перейдет в сильный.
Жители Находки в течение дня рискуют даже увидеть солнце среди облачного неба. Дождь в тех краях ожидается только утром. В остальном погодные условия ничем не будут отличаться от Уссурийска.
Кстати, судя по многолетним наблюдениям, погода во Владивостоке 29 мая всегда была теплой. Максимальная температура воздуха +29,5 °С регистрировалась в 1951 году. Минимальная температура воздуха +3,9 °С отмечалась в 1969 году. До минусовых значений в этот период так и не дошло.
ИСТОЧНИК KP.RU