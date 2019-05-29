Дождливый, пасмурный и ветреный день ожидает приморцев в среду, 29 мая

СЕГОДНЯ 02:33 2019-05-29T02:33:44+03:00

Судя по многолетним наблюдениям, погода во Владивостоке 29 мая всегда была теплой. Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Между тем, минимальная температура воздуха в крупных городах не опустится ниже 19 градусов

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Приморский край в среду, 29 мая, окажется в поле влияния фронтальных разделов. Синоптики прогнозируют дождь с вероятность в 70 процентов, облачность и пасмурный день в целом. Ветер в течение дня усилится, а температура воздуха по региону не подымется выше 23 градусов. Об этом сообщает портал «Примпогода».

В дальневосточной столице сегодня будет дождь - об этом метеорологи заявляют со стопроцентной уверенностью. Умеренный ветер возьмет направление с запада и юго-запада. Температура воздуха +19...+21°C.

В Уссурийске синоптики тоже прогнозируют дождь, однако уже с вероятностью в 60 процентов. Средняя температура воздуха в соседнем городе на градус выше - +20...+22°C. Умеренный ветер в течение дня перейдет в сильный.

Жители Находки в течение дня рискуют даже увидеть солнце среди облачного неба. Дождь в тех краях ожидается только утром. В остальном погодные условия ничем не будут отличаться от Уссурийска.

Кстати, судя по многолетним наблюдениям, погода во Владивостоке 29 мая всегда была теплой. Максимальная температура воздуха +29,5 °С регистрировалась в 1951 году. Минимальная температура воздуха +3,9 °С отмечалась в 1969 году. До минусовых значений в этот период так и не дошло.

ИСТОЧНИК KP.RU