Пассажир рейса Москва-Владивосток, устроивший дебош в самолете, на полгода отправится в психбольницу

СЕГОДНЯ 03:04 2019-05-29T03:04:36+03:00

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Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации собрало достаточно доказательств, чтобы вынести приговор неуправляемому дебоширу, летевшему на борту рейса Москва-Владивосток. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел еще осенью 2018 года. Мужчина находился на борту самолета сообщением Москва-Владивосток. На руках у него были билеты в «эконом», однако в какой-то момент пассажир встал со своего места и направился в салон «бизнес-класса». Сначала он просто просил пересадить его на другое кресло, а после отказа перешел к более решительным действиям. Мужчина решил добиться своего агрессией, оскорблениями и насилием в адрес экипажа и пассажиров самолета.

Специалисты в ходе расследования установили, что деструктивное поведение пассажира стало результатом предшествующего психического расстройства. Суд рассмотрел уголовное дело, которое возбудили в отношении мужчины по факту хулиганства, то есть грубого нарушения общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном транспорте, и принял решение отправить авиадебошира на полгода в психиатрический стационар, где ему окажут необходимую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU