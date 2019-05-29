Компанию-перевозчика, чей автобус попал в смертельное ДТП в Приморье, проверила полиция

СЕГОДНЯ 03:28 2019-05-29T03:32:12+03:00

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Следователи полиции продолжают проверку по факту серьезной аварии в Уссурийске. Результате происшествия погибли два туриста из Китай, еще 19 человек, среди которых и сам водитель пассажирского автобуса, пострадали. На данный момент специалисты уже проверили компанию-перевозчика и решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Как ранее сообщала «Комсомольская правды», смертельная авария произошла после обеда во вторник, 28 мая. Автобуса марки Kia Granbird двигался в сторону Владивостока. На 665 километре автодороги Хабаровск-Владивосток водитель не справился с управлением транспорта и съехал с проезжей части в кювет. В процессе автобус.

Известно, что в результате жесткого ДТП погибли два человека - граждане Китая, еще 19 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Среди них оказался и сам водитель автобуса. Житель Приморья 1961 года рождения получил сотрясение головного мозга. Четыре человека сейчас находятся в больнице Уссурийска, остальные направлены на амбулаторное лечение.

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Полиция, к слову, уже успела проверить документации компании-перевозчика. Нарушений специалисты не выявили: путевой лист, отметки о прохождении предрейсового медицинского и технического осмотров соответствуют установленным требованиям.

Свои соболезнования родным и близким погибших выразил и глава Приморского края Олег Кожемяко.

По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом следственным подразделением отдела МВД России по городу Уссурийску проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU