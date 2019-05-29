Во Владивостоке ограничат движение по улице Фадеева

СЕГОДНЯ 05:28 2019-05-29T05:29:55+03:00

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Рабочие ограничат движение и парковку авто в районе дороги по улице Фадеева, 47, строение 17 до Командорской, 11. АО «ДГК» Филиал «Приморская генерация» проводит работы по замене участка теплотрассы воздушной прокладки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Ограничения вступят в силу с 08:00 часов 31 мая и продлятся до 23 часов 59 минут 2 июня. В это время объезжать перекрытый участок дороги автомобилистам придется по улицам Фадеева, Сахалинской и Добровольского. О ремонте организация, проводящая работы, обязана сообщить установкой временных дорожных знаков, а также информационных щитов для обеспечения безопасности дорожного движения.

За предстоящее лето компаниям АО «ДГК» совместно с МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» и КГУП «Примтеплоэнерго» предстоит подготовить к отопительному сезону более трех тысяч многоквартирных домов, капитально отремонтировать километры ветхих тепловых сетей. Большой объём запланированных ремонтных работ связан с высоким износом теплоснабжающего трубопровода. На отдельных участках износ теплосетей достигает 90 процентов. При этом энергетики делают всё, чтобы сократить время испытательных и ремонтных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU