2019-05-29T07:15:24+03:00
Общество

Электросетевые объекты Приморского края работают в штатном режиме

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Работа энергообъектов Приморских электрических сетей (филиал АО ДРСК) восстановлена после прохождения циклона. На 9.00 утра 29 мая линии электропередачи и подстанции 6-110 кВ работают в штатном режиме.

Напомним, ливень и сильный ветер обрушился на Приморье вечером 27 мая, пик отключений в электросетях фиксировался в ночь с 27 на 28 мая. Локальные перебои в электроснабжении происходили на территории края и днем во вторник 28 мая. Отключения происходили в Артемовском, Шкотовском, Уссурийском, Чугуевском, Находкинском, Пожарском районах Приморского края. Максимальная отключенная мощность составляла 18,3 МВт.

В Шкотовском районе 28 мая из-за падения дерева произошел обрыв провода на переходе линии 35 кВ через разлившуюся реку. Организовать работу спецтехники в болотистой пойме реки было невозможно. Востановление и перетяжку провода 35 кВ энергетики выполнили вручную. Аварийно-восстановительные работы заняли около 6 часов. Электроснабжение потребителей – п. Стеклянуха и Новороссия - в период проведения ремонтных работ осуществлялось по резервной схеме.

Основной причиной нарушений электроснабжения стал сильный ветер, падение веток и деревьев на провода. За два дня непогоды суммарно в сетях приморского филиала ДРСК было зарегистрировано 152 отключения. Для выполнения аварийно-восстановительных работ максимально привлекалось 36 бригад и 37 единиц техники.

Весь период непогоды энергетики работали в режиме повышенной готовности. Устранения повреждений и восстановление электроснабжения потребителей проходило в круглосуточном режиме.

Из-за нестабильной погодной обстановки в Приморских электрических сетях сохраняется режим повышенной готовности. Энергетики ведут мониторинг текущей работы энергообъектов, работают по текущим заявкам потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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