Журналисты из Китая приехали во Владивосток снимать шоу о Приморье

СЕГОДНЯ 08:13 2019-05-29T08:13:06+03:00

В последнее время съемки передач и шоу о Приморье проходят все чаще. Фото: пресс-служба администрации Приморского края.

Всего в планах - шесть эпизодов из жизни дальневосточной столицы

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В Приморский край приехала съемочная группа китайской компании Nanjing Tuniu International Travеl Service Co. Несколько дней журналисты из КНР будут снимать шоу о Приморье. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Международный аэропорт «Владивосток» начал сотрудничать с Nanjing Tuniu International Travеl Service Co. В рамках соглашения группа китайских журналистов прибыла во Владивосток и уже приступила к съемкам.

В туристско-информационном центре края рассказали подробности. Всего будет отснято шесть эпизодов: общая информация о Владивостоке, день шоппинга, храмы и архитектура Владивостока, обязательные к посещению места, искусство во Владивостоке и, конечно же, гастрономические изыски в топовых ресторанах города.

По информации из пресс-службы администрации Приморского края известно, что журналисты побывают на самых популярных объектах: видовой площадке «Орлиное Гнездо», Токаревском маяке, Приморской сцене Мариинского театра, Приморском Океанариуме. Готовый видеоматериал попадет уже на китайские ресурсы.

ИСТОЧНИК KP.RU