Все зря: вандалы вытоптали недавно посаженные в Находке растения

СЕГОДНЯ 09:20 2019-05-29T09:20:35+03:00

Вполне вероятно, что кто-то просто выкопал спирею серую и унес в неизвестном направлении

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Вандалы вытоптали недавно посаженные в Находке кустарники. До этого растения заботливо высадили добропорядочные граждане. Планировалось, что позже из них вырастет живая изгородь, которая в дальнейшем сможет защитить детские площадки от пыли. Однако что-то пошло не так.

В конце апреля в сквере Северного микрорайона Находки добровольцами высадили 70 кустов спиреи серой. Растения жители города приобрели за свой счет, чтобы привести сквер в должный вид. Уже через месяц неизвестные погубили почти 80 процентов проделанной работы, вытоптав кустарники. Не исключено, что вандалы целенаправленно выкопали и унесли растения в неизвестном направлении.

К слову, подобное в сквере происходит уже не в первый раз. В преддверии празднования дня рождения города, фонд «Находка» и компания «Дальмормонтаж» общими усилиями посадили 336 ёлочек. В течение 10 дней 70 из них бесследно исчезли.

Сейчас администрация решительно настроена обратиться с заявлением в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU