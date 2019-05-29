2019-05-29T09:20:35+03:00
Общество

Все зря: вандалы вытоптали недавно посаженные в Находке растения

Вполне вероятно, что кто-то просто выкопал спирею серую и унес в неизвестном направлении
София МИХАЙЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: nakhodka-city.ru.Фото: nakhodka-city.ru.
Изменить размер текста:

Вандалы вытоптали недавно посаженные в Находке кустарники. До этого растения заботливо высадили добропорядочные граждане. Планировалось, что позже из них вырастет живая изгородь, которая в дальнейшем сможет защитить детские площадки от пыли. Однако что-то пошло не так.

В конце апреля в сквере Северного микрорайона Находки добровольцами высадили 70 кустов спиреи серой. Растения жители города приобрели за свой счет, чтобы привести сквер в должный вид. Уже через месяц неизвестные погубили почти 80 процентов проделанной работы, вытоптав кустарники. Не исключено, что вандалы целенаправленно выкопали и унесли растения в неизвестном направлении.

К слову, подобное в сквере происходит уже не в первый раз. В преддверии празднования дня рождения города, фонд «Находка» и компания «Дальмормонтаж» общими усилиями посадили 336 ёлочек. В течение 10 дней 70 из них бесследно исчезли.

Сейчас администрация решительно настроена обратиться с заявлением в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Восемь детей-сирот из Приморья получили собственное жилье
Губернатор Приморского края лично наградил приморца, спасшего двух детей при пожаре в городе Фокино
Журналисты из Китая приехали во Владивосток снимать шоу о Приморье
Электросетевые объекты Приморского края работают в штатном режиме
Во Владивостоке ограничат движение по улице Фадеева
Компанию-перевозчика, чей автобус попал в смертельное ДТП в Приморье, проверила полиция
Пассажир рейса Москва-Владивосток, устроивший дебош в самолете, на полгода отправится в психбольницу
Дождливый, пасмурный и ветреный день ожидает приморцев в среду, 29 мая
Генеральный консул Японии во Владивостоке посетил АО «Восточный Порт»
Губернатор Приморья выразил соболезнования родственникам туристов, погибших в аварии под Уссурийском
Еще один заложник стихии: во Владивостоке машину уничтожили стекла со стройки
В аэропорту Владивостока снят особый режим безопасности, втречающих впустили в терминал
«Стенопад» какой-то: бетонные блоки придавили машины еще в одном районе Владивостока
Информация о минировании нарушила работу аэропорта «Владивосток»