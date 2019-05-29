Губернатор Приморского края лично наградил приморца, спасшего двух детей при пожаре в городе Фокино

СЕГОДНЯ 09:38 2019-05-29T09:50:43+03:00

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Добропорядочного сотрудника ФСИН, боксера и самоотверженного приморца Алексея Резниченко в среду, 29 мая, лично поблагодарил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Житель города Фокино, рискуя собственной жизнью, спас двух маленьких детей из пожара.

В 15:00 в спортивном комплексе «Олимпиец» во Владивостоке стартовали соревнования по боксу. Среди спортсменов оказался и парень из Фокино, поступок которого вот уже который день обсуждает вся Россия. В понедельник, 27 мая, Алексей Резниченко вытащил из огня двух маленьких детей. Малыши, спасаясь от едкого дыма, прятались на балконе пятого этажа. Алексей, услышав крик детей, не стал раздумывать ни минуты и, находясь этажом выше, вытащил детей из страшного плена.

К слову, скромный парень Алексей Резниченко после случившегося продолжил подготовку к соревнованиям по боксу. Спортом он занимается уже давно. На протяжении двух дней юноша участвовал в состязаниях и показал хорошие результаты долгих и упорных тренировок. В перерывах между боями губернатор Приморья Олег Кожемяко вручил 20-летнему парню грамоту.

- Я думаю, что твой поступок послужит для всех наиболее ярким примером,- отметил глава региона.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что храбрец является сотрудником ГУФСИН России по Приморскому краю. После произошедшего юноша также продолжил заниматься своими делами, коллег о случившемся не оповестил. Начальство Алексея узнало обо всем, когда начали поступать звонки от журналистов с просьбой дать контактные данные их сотрудника. Героический поступок Алексея заслуживает соответствующий награды. Руководство ГУФСИН России по Приморскому незамедлительно начало принимать активные действия по этому поводу.

ИСТОЧНИК KP.RU