Восемь детей-сирот из Приморья получили собственное жилье

СЕГОДНЯ 10:28 2019-05-29T10:28:14+03:00

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Дети-сироты из Приморья получили ключи от своих новых квартир. Жилье для них администрация района приобретала самостоятельно. Такие полномочия муниципалитетам передали в начале 2019 года. Все квартиры расположены в свежепостроенных домах в поселке Тавричанка.

Губернатор региона Олег Кожемяко поздравил семьи с долгожданным приобретением.

- Рад поздравить вас с важным и долгожданным событием в жизни – новосельем. С начала этого года квартирами обеспечены 110 детей-сирот. И мы продолжаем эту работу – в текущем году должны обеспечить жильем не менее 600 детей-сирот. Будем строить новые дома, приобретать квартиры на вторничном рынке и выдавать сертификаты, чтобы люди сами могли подобрать себе удобную для них квартиру, - заявил глава края.

В ближайшее время еще несколько муниципалитетов передадут ключи от квартир сиротам в Дальнереченске, Лесозаводске, а также в Шкотовском, Михайловском и Октябрьском районах.

Предоставление жилья сиротам предусмотрено федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В бюджете Приморья в текущем году заложили более 1,2 миллиарда рублей на эти цели, почти миллиард из них передан муниципалитетам вместе с полномочиями по подбору жилых помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU