2019-05-30T03:51:01+03:00
Общество

Погода во Владивостоке 30 мая 2019 года: днем до +20, возможен небольшой дождь

Осадки ожидаются почти на всей территории региона
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Сегодня, 30 мая, погоду в Приморье определяют фронтальные разделыСегодня, 30 мая, погоду в Приморье определяют фронтальные разделыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Сегодня, 30 мая, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В регионе переменная облачность, местами с 40-процентной вероятностью ожидается небольшой дождь, а в отдельных районах синоптики прогнозируют грозы. Ветер южный, умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха будет в пределах +19...+24 градуса.

Во Владивостоке переменная облачность, в середине дня с 60-процентной вероятностью возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный, умеренный, во второй половине дня разгуляется сильный. Температура воздуха +18...+20 градусов.

В Уссурийске переменная облачность, вечером небольшой дождь, вероятность выпадения осадков 60 процентов. Ветер южный умеренный разгуляется до сильного. Температура воздуха +22...+24 градуса.

В Находке переменная облачность, вечером с 60-процентной вероятностью ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный до сильного. Температура воздуха +21...+23 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Восемь детей-сирот из Приморья получили собственное жилье
Губернатор Приморского края лично наградил приморца, спасшего двух детей при пожаре в городе Фокино
Все зря: вандалы вытоптали недавно посаженные в Находке растения
Журналисты из Китая приехали во Владивосток снимать шоу о Приморье
Электросетевые объекты Приморского края работают в штатном режиме
Во Владивостоке ограничат движение по улице Фадеева
Компанию-перевозчика, чей автобус попал в смертельное ДТП в Приморье, проверила полиция
Пассажир рейса Москва-Владивосток, устроивший дебош в самолете, на полгода отправится в психбольницу
Дождливый, пасмурный и ветреный день ожидает приморцев в среду, 29 мая
Генеральный консул Японии во Владивостоке посетил АО «Восточный Порт»
Губернатор Приморья выразил соболезнования родственникам туристов, погибших в аварии под Уссурийском
Еще один заложник стихии: во Владивостоке машину уничтожили стекла со стройки
В аэропорту Владивостока снят особый режим безопасности, втречающих впустили в терминал
«Стенопад» какой-то: бетонные блоки придавили машины еще в одном районе Владивостока
Информация о минировании нарушила работу аэропорта «Владивосток»