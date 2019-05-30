Погода во Владивостоке 30 мая 2019 года: днем до +20, возможен небольшой дождь

СЕГОДНЯ 03:51 2019-05-30T03:51:01+03:00

Сегодня, 30 мая, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Осадки ожидаются почти на всей территории региона

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Сегодня, 30 мая, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В регионе переменная облачность, местами с 40-процентной вероятностью ожидается небольшой дождь, а в отдельных районах синоптики прогнозируют грозы. Ветер южный, умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха будет в пределах +19...+24 градуса.

Во Владивостоке переменная облачность, в середине дня с 60-процентной вероятностью возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный, умеренный, во второй половине дня разгуляется сильный. Температура воздуха +18...+20 градусов.

В Уссурийске переменная облачность, вечером небольшой дождь, вероятность выпадения осадков 60 процентов. Ветер южный умеренный разгуляется до сильного. Температура воздуха +22...+24 градуса.

В Находке переменная облачность, вечером с 60-процентной вероятностью ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный до сильного. Температура воздуха +21...+23 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU