Погода во Владивостоке 30 мая 2019 года: днем до +20, возможен небольшой дождь
Сегодня, 30 мая, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В регионе переменная облачность, местами с 40-процентной вероятностью ожидается небольшой дождь, а в отдельных районах синоптики прогнозируют грозы. Ветер южный, умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха будет в пределах +19...+24 градуса.
Во Владивостоке переменная облачность, в середине дня с 60-процентной вероятностью возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный, умеренный, во второй половине дня разгуляется сильный. Температура воздуха +18...+20 градусов.
В Уссурийске переменная облачность, вечером небольшой дождь, вероятность выпадения осадков 60 процентов. Ветер южный умеренный разгуляется до сильного. Температура воздуха +22...+24 градуса.
В Находке переменная облачность, вечером с 60-процентной вероятностью ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный до сильного. Температура воздуха +21...+23 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU