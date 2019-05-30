На реке Спасовка в Приморье ищут пропавшего ребенка

СЕГОДНЯ 06:18 2019-05-30T06:18:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшую среду, в 19:20 МЧС России по Приморскому краю поступила информация о том, что в городе Спасск-Дальний в районе реки Спасовка полиция с местными жителями ищут пропавших детей: мальчика 2009 года рождения и девочек 2011 и 2007 года рождения.

Выяснилось, что дети пошли играть к реке и зашли в воду. Затем ребятишек унесло течением. Старшую девочку, достал из воды очевидец. Он оказал ей первую помощь и передал врачам скорой медицинской помощи. Сейчас она в больнице.

Помощь полиции в поиске детей оказывает группа спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда города Спасск-Дальний.

Ближе к вечеру спасатели обнаружили тело пропавшей девочки в районе 300 метров вниз по течению от места купания и передали сотрудникам полиции. Поиски мальчика продолжаются.

Всего в поисках принимают участие 43 человека и 13 единиц техники, в том числе 13 плавсредств.

ИСТОЧНИК KP.RU