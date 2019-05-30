2019-05-30T09:40:10+03:00
Общество

Во Владивостоке зарегистрирован первый случай заболевания клещевым энцефалитом

Более двух тысяч пострадавших от укусов клещей обратились в медучреждения Приморского края
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На экспресс-исследование было сдано 1489 клещей, снятых с жителей в Приморском краеНа экспресс-исследование было сдано 1489 клещей, снятых с жителей в Приморском краеФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Недавно цифра обратившихся за медицинской помощью составила 2246 человек на 30 административных территориях Приморья. Данный показатель на 15,9 % ниже, чем за аналогичный период 2018 года (2684 обращения), об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

На экспресс-исследование было сдано 1489 клещей, снятых с жителей в крае. Из них только в 267 были обнаружены возбудители передающихся клещами инфекций (18 % от исследованных клещей). Среди них: антиген вируса клещевого вирусного энцефалита обнаружен в 11 кровососах – 0,7 % (сняты с жителей во Владивостоке, в Надеждинском районе, Артемовском ГО, Находкинском ГО, Спасском ГО, Октябрьском, Кировском, Чугуевском, Ханкайском районах), боррелии обнаружены в 154 клещах – 10,3 %, эрлихии – в пяти паразитах, 0,3 %, анаплазмы - в 12 клещах, 0,8 %.

За текущий период 2019 года среди жителей края зарегистрирован:

– один случай заболевания клещевым – житель города Владивостока (лихорадочная форма, лабораторно подтвержден, не привит, присасывание клеща в Ольгинском районе при сборе березового сока, клещ не исследован).

ИСТОЧНИК KP.RU

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