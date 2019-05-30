Добросовестные клиенты «Дальневосточной энергетической компании» получили награды

СЕГОДНЯ 11:45 2019-05-30T12:22:46+03:00

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Во Владивостоке состоялось торжественное награждение добросовестных и ответственных потребителей энергии. Для самых надежных плательщиков филиал ПАО «ДЭК» – «Дальэнергосбыт» приготовил памятные награды. Победителей регионального этапа Всероссийской акции «Надежный партнер» выбрали по итогам 2018 года среди бюджетных, промышленных, сельскохозяйственных предприятий, учреждений сферы ЖКХ и малого бизнеса. Наград также удостоились представители муниципальных и региональных органов власти.

Оригинальные призы для победителей

Акция «Надежный партнер» уже стала доброй традицией «Дальневосточной энергетической компании» и проходит в Приморье пятый год подряд. В интервью корреспонденту «КП»-Владивосток» операционный директор ПАО «ДЭК» Александр Юров рассказал, что с помощью конкурса компания укрепляет партнерские отношения, популяризирует положительную платежную дисциплину.

– Основная цель мероприятия – показать, что своевременная оплата и выполнение всех договорных обязательств напрямую влияет на обеспечение надежности в сфере электроэнергетики.

Операционный директор ПАО «ДЭК» Александр Юров награждает финалистов.

Участниками регионального этапа конкурса стали клиенты, которые не только соблюдали сроки оплат, но и использовали при расчетах автоматизированные системы учета, а также внедрили эффективные технологии энергосбережения. Почетными гостями церемонии награждения стали представители компаний со всего Приморского края. Александр Юров поблагодарил собравшихся за добросовестный подход и отметил важность сложившихся доверительных партнерских отношений.

Победителем конкурса в номинации «Бюджетные потребители» стало КГАУ «Центр спортивной подготовки - школа высшего спортивного мастерства». Лучшим среди «Предприятий малого бизнеса» оказался индивидуальный предприниматель Савчук Г.В. Лидером номинации «Промышленные потребители» стало АО «Владивостокский бутощебеночный завод». Главный приз среди «Сельскохозяйственных предприятий» достался АО «ПримАгро». В номинации «Предприятия сферы ЖКХ» награду завоевало Уссурийское муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей Уссурийского городского округа.

Рукопожатие и приз для победителя

В список лучших также вошли: «Национальный научный центр морской биологии ДВО Ран – Океанариум», КГКУ «Центр содействия семейному устройству города Артема», ООО «Пегас», ТСЖ «Калинина, 115а», ООО «Управляющая компания ТСЖ на Кирова», ООО «Морской порт в бухте Троицы», АО «Центр судоремонта «Дальзавод», АО «Восточная верфь», ООО «Милоградовское-1», ООО «Птицефабрика Уссурийская», администрация Находкинского городского округа, ГБУ «Хозяйственное управление администрации Приморского края».

В специальной номинации среди представителей муниципальных региональных органов власти отметили работу, проделанную администрацией Новонежинского сельского поселения.

– Первый раз участвуем в конкурсе, новость о победе стала приятной неожиданностью. Стараемся улучшить ситуацию на рынке электроэнергетики. Ведем совместно с «ДЭК» активную работу на местах, что позволяет наблюдать положительную динамику по оплате услуг потребителями, – отметил глава поселения Илья Зызин.

Операционный директор ПАО «ДЭК» Александр Юров и Глава администрации Новонежинского сельского поселения Илья Зызин

Начальник управления организации работы с корпоративными и частными клиентами по Приморскому краю Ирина Беляева поздравила всех победителей, поблагодарив за плодотворное сотрудничество. Ирина Иосифовна отметила, что компания старается сделать все для комфорта потребителей с помощью развития интерактивных сервисов и внедрения удаленных форм работы. Так, для корпоративных клиентов в этом году открыта система электронного документооборота, позволяющая оперативно обмениваться документами и корреспонденцией в режиме онлайн.

Приморские финалисты войдут в рейтинг добросовестных потребителей и станут участниками федерального этапа акции «Надежный партнер», представив свой край в пяти номинациях.

ИСТОЧНИК KP.RU