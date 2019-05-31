2019-05-31T02:42:16+03:00
Общество

Погода во Владивостоке на 31 мая 2019 года: днем до +19, возможен небольшой дождь

В крае переменная облачность, местами дожди с грозами
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Сегодня, 31 мая, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, сообщает "Примпогода". Переменная облачность, местами небольшой и умеренный дождь, в отдельных районах ливни, грозы, вероятность 80%. Ветер южный, умеренный до сильного. Температура воздуха +17...+22°C.

Во Владивостоке облачно с прояснениями, во второй половине дня кратковременный дождь, вероятность 60%. Вечером возможна гроза. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +17...+19°C.

В Уссурийске переменная облачность, вечером небольшой кратковременный дождь, вероятность 60%. Ветер юго-западный, западный умеренный до сильного. Температура воздуха +22...+24°C.

В Находке облачно с прояснениями, вечером небольшой кратковременный дождь, вероятность 60%. Ветер юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +19...+21°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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