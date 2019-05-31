2019-05-31T07:01:19+03:00
Общество

У Приморья будет свое правительство

С января следующего года у Приморского края вместо департаментов появятся свои министерства
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Изменения вступят в силу в начале января следующего года. Пока краевой власти нужно внести все соответствующие изменения в Устав.Изменения вступят в силу в начале января следующего года. Пока краевой власти нужно внести все соответствующие изменения в Устав.Фото: Сергей БАЛАНОВ
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Вслед за переносом статуса Дальневосточной столицы, в Приморье администрацию решили переименовать. Были подвижки проведения этой реформы ещё и при прошлом губернаторе.

В администрации края уверили, что это не смена вывески, а большая работа. Результатом такой работы должно стать объединение многих департаментов в министерства. Кроме того «белый дом» ждет обильное сокращение штата.

В одно министерство объединят департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды и департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира. Департаменты промышленности и лицензирования и торговли объединят в министерство инвестиций, промышленности и торговли. Будет создан департамент малого и среднего предпринимательства.

Пока краевым властям необходимо внести все соответствующие изменения в Устав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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