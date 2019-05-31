У Приморья будет свое правительство
Вслед за переносом статуса Дальневосточной столицы, в Приморье администрацию решили переименовать. Были подвижки проведения этой реформы ещё и при прошлом губернаторе.
В администрации края уверили, что это не смена вывески, а большая работа. Результатом такой работы должно стать объединение многих департаментов в министерства. Кроме того «белый дом» ждет обильное сокращение штата.
В одно министерство объединят департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды и департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира. Департаменты промышленности и лицензирования и торговли объединят в министерство инвестиций, промышленности и торговли. Будет создан департамент малого и среднего предпринимательства.
Пока краевым властям необходимо внести все соответствующие изменения в Устав.
ИСТОЧНИК KP.RU