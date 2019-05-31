2019-05-31T07:31:24+03:00
Общество

Приморский богатырь бросил вызов сельскохозяйственной технике, чтобы установить новый мировой рекорд

Список покоренных высот Ивана Савкина ожидает новое пополнение – комбайн, весом в 18 тонн
Надежда СМОЛОВИК
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Приморский силач в очередной раз ставит перед собой, казалось бы, невозможную задачуПриморский силач в очередной раз ставит перед собой, казалось бы, невозможную задачуФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Силач Иван Савкин, ранее трижды вписанный в Книгу рекордов Гиннеса, снова удивит приморцев. 1 июня запланировано еще одно знаковое событие для именитого спортсмена - он намерен установить очередной мировой рекорд. В этот раз в селе Покровка силачу будет противостоять сельскохозяйственная техника.

Иван Савкин – человек с огромной волей к победе и поистине сильным русским духом, скромный мужчина и заботливый муж. Приморский силач в очередной раз ставит перед собой, казалось бы, невозможную задачу.

Приморец планирует стать первым человеком в мире, кто сдвинет с места сельскохозяйственный комбайн. Кстати, его масса колеблется от 12 до 18 тонн. Стоит отметить, что до этого никому не удавалось сделать подобное, в первую очередь по причине конструктивных особенностей данного вида техники.

Нет никаких сомнений, что приморский силач покорит и эту вершину. Ведь ранее Иван уже неоднократно доказывал, что ему под силу невозможное. В прошлом силе русского богатыря покорился теплоход-контейнеровоз, водоизмещением около 16000 тонн и весом больше 11000 тонн. Огромная железная махина была покорена Савкиным с первой попытки - пауэрлифтер сдвинул теплоход на 2 метра 50 сантиметров. Во время второй попытки рекордсмену удалось удивить Приморцев не менее хорошим результатом – Иван протащил судно на 2 метра 10 сантиметров.

Новый мировой рекорд Иван установит завтра в 13:00 на центральной площади села Покровка на показательном выступлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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